Росія може створити штучні перепони для затягування обміну полоненими, – експерт

Обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх" свідчить, що діючій владі і президенту Зеленському вдалося поламати російський сценарій. Але Кремль може створити штучні причини для затягування обміну.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Експерт наголошує: в процесі домовленостей про обмін військовополоненими між ОРДЛО і Україною не задіяний кум Путіна Медведчук, чого вимагала Росія. Можливо, причина – нещодавня телефонна розмова Зеленського і Путіна. Обмін, вважає Снєгирьов, готувався "під" Медведчука на фініш парламентської кампанії, щоб додати "Опоплатформі – За життя", від якої він балотується, додаткові електоральні бали.

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За словами експерта, Зеленський готовий піти на нерівноцінний обмін полоненими і показує, що готовий до розблокування мінських домовленостей.

Зеленський намагається схилити на свій бік Захід і отримати певні преференції. Тому він заявив, що готовий вирішити питання ремонту мосту в Станиці Луганській, де розведено збройні сили. Навіть в односторонньому порядку. Цікаво, як далеко піде Зеленський в імплементації політичної частини мінських угод? Вибори в ОРДЛО, амністія бойовиків і особливий статус? Українське суспільство цього не проковтне,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Фахівець застерігає: Росія руками бойовиків може почати вимагати звірки списків на обмін. Може з’ясуватися, що наші списки і "ДНР" і "ЛНР" різняться. Можуть виникнути колізії: хтось із бойовиків відмовиться повертатися в ОРДЛО або навпаки. Такі штучні технічні питання дозволять Кремлю затягнути обмін.

"Росія вже шельмує. Згідно з резолюцією Європарламенту, де вимагається звільнити всіх політичних в'язнів та українських моряків, йдеться про 130 наших заручників. Натомість Росія посередництвом бойовиків погоджується обміняти лише 69 полонених", – зауважує Снєгирьов.

Про що домовилася Тристороння контактна група в Мінську? Перемир’я на Донбасі має розпочатися опівночі 21 липня за київським часом. Підтверджено розташування 69 громадян, яких Україна прагне звільнити. В українських виправних закладах перебувають 208 осіб, про яких запитують окупанти на Донбасі. Представник України у робочій підгрупі з політичних питань у ТКГ Роман Безсмертний під час брифінгу 18 липня розповів, що на переговорах у Мінську сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69. Україна віддасть 208 засуджених та отримає 69 громадян, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі. Щоправда, це не стосується політв'язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.