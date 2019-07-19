Віри немає, – Тука зробив заяву про чергове перемир’я на Донбасі

Таких "перемир'їв" було вже близько двох десятків. Проте ніяких знакових рішень у зміні позиції Росії нема, тому сподіватися, що воно буде міцнішим, аніж попередні, – не варто.

Немає ніяких зовнішніх передумов для того, щоб позиція Росії щодо України змінилася, а чергове перемир'я, оголошене на Донбасі з 21 липня, стало всеосяжним, стійким і безстроковим. Про це в коментарі "Обозревателю" розповів заступник міністра з тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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Гіркий досвід свідчить про те, що цих перемир'їв було вже близько двох десятків. Хотілося б вірити, що це буде краще, але віри немає,

– сказав він.

Водночас, на думку Туки, поліпшити ситуацію на окупованому Донбасі могло б стрімке погіршення економічного становища в Росії.

Якщо називати речі своїми іменами, зараз має місце успіх російської політики з деблокування і десанкціонування. У ПАРЄ їх повернули, йде активне обговорення скасування санкцій. Я думаю, вони відчувають себе на коні, і причин для зміни їх позиції я не бачу,

– наголосив Тука.

Важливо! Згідно з домовленостями, які досягла Тристороння контактна група у Мінську, перемир’я на Донбасі повинно розпочатися опівночі 21 липня за київським часом.

Окрім того, ТКГ домовилася про обмін полоненими у форматі 208 на 69. Так, Україна віддасть 208 засуджених та отримає 69 громадян, яких незаконно утримують на окупованому Донбасі. Щоправда, це не стосується політв'язнів та військовополонених, яких утримують в Росії та анексованому Криму.