Найгарячіші точки Донбасу за минулу добу
Упродовж доби 2 вересня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно проросійські найманці застосовували заборонену мінськими угодами зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- чотири рази неподалік Водяного – за мінометів калібру 120- та 82 міліметри, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Граітного – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, а також з великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;
- неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув і ще один воїн зазнав поранення.
Від початку поточної доби 3 вересня окупанти двічі порушували режим припинення вогню. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – бойовики у різний час обстрілювали українські позиції поблизу Павлополя з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Упродовж доби 1 вересня бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. На щастя, внаслідок бойових дій тоді ніхто з українських воїнів не постраждав.
21 липня на Донбасі розпочалося безстрокове "хлібне перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Передбачає цей режим тиші обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.