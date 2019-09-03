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      Найгарячіші точки Донбасу за минулу добу

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 2 вересня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно проросійські найманці застосовували заборонену мінськими угодами зброю.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

      • чотири рази неподалік Водяного – за мінометів калібру 120- та 82 міліметри, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Граітного – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, а також з великокаліберних кулеметів;
      • двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
      • у районі Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;
      • неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

      • поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.

      Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув і ще один воїн зазнав поранення.

      Від початку поточної доби 3 вересня окупанти двічі порушували режим припинення вогню. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – бойовики у різний час обстрілювали українські позиції поблизу Павлополя з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

      Упродовж доби 1 вересня бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. На щастя, внаслідок бойових дій тоді ніхто з українських воїнів не постраждав.

      21 липня на Донбасі розпочалося безстрокове "хлібне перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Передбачає цей режим тиші обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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