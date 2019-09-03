Найгарячіші точки Донбасу за минулу добу

Упродовж доби 2 вересня проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно проросійські найманці застосовували заборонену мінськими угодами зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – за мінометів калібру 120- та 82 міліметри, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– за мінометів калібру 120- та 82 міліметри, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Граітного – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, а також з великокаліберних кулеметів;

– з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, а також з великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

– зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

– з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;

– з гранатометів різних систем; неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Важливо! Молодий український боєць загинув на Донбасі: фото

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

– з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів; неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув і ще один воїн зазнав поранення.

Від початку поточної доби 3 вересня окупанти двічі порушували режим припинення вогню. Сталося це в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – бойовики у різний час обстрілювали українські позиції поблизу Павлополя з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Упродовж доби 1 вересня бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. На щастя, внаслідок бойових дій тоді ніхто з українських воїнів не постраждав.

21 липня на Донбасі розпочалося безстрокове "хлібне перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Передбачає цей режим тиші обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу