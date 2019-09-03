Самые горячие точки Донбасса за минувшие сутки

В течение суток 2 сентября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно пророссийские наемники применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного – с минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– с минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Гранитного – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, а также из крупнокалиберных пулеметов;

– из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, а также из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

– из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

– из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем;

– из гранатометов различных систем; неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

– из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новозвановки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Хутора Вольного – из автоматических гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб и еще один воин получил ранения.

От начала текущих суток 3 сентября оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" – боевики в разное время обстреливали украинские позиции вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток 1 сентября боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. К счастью, в результате боевых действий тогда никто из украинских воинов не пострадал.

21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Предусматривает этот режим тишины обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала