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      Самые горячие точки Донбасса за минувшие сутки

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 2 сентября пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно пророссийские наемники применяли запрещенное минскими соглашениями оружие.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

      • четыре раза неподалеку Водяного – с минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Гранитного – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметров, а также из крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем;
      • неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

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      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил:

      • вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Новозвановки – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Хутора Вольного – из автоматических гранатометов.

      В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб и еще один воин получил ранения.

      От начала текущих суток 3 сентября оккупанты дважды нарушали режим прекращения огня. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" – боевики в разное время обстреливали украинские позиции вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      В течение суток 1 сентября боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. К счастью, в результате боевых действий тогда никто из украинских воинов не пострадал.

      21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Предусматривает этот режим тишины обоюдное прекращение ведения огня из любых видов вооружения.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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