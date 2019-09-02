Молодий український боєць загинув на Донбасі: фото

Україна вкотре зазнала непоправної втрати на Донбасі. Вночі 2 вересня загинув 24-річний військовий Андрій Проценко.

Український захисник загинув під час ворожого обстрілу на Маріупольському напрямку. Він служив у Повітряних силах Збройних сил України.

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Волонтерка Олена Верлан-Кульшенко додала, що загиблий військовий був родом з села Бохоники, що на Вінниччині. 30 вересня боєць мав святкувати 25-й День народження.

О 4 ранку по дорозі на пост біля Водяного отримав важке поранення в шию. Помер на руках у медиків о 5 ранку. Вдома залишились батьки і сестра Марина,

– пише волонтерка.

Хлопець почав служити у військовій частині А 4610 ще в 2014 році.

Андрій – другий загиблий український військовий з початку вересня. 1 вересня у лікарні Дніпра помер сержант Олександр Грицаюк. Він зазнав смертельних поранень 25 серпня під Мар’їнкою. Тоді бойовики також обстріляли українські позиції.

Скільки бійців ЗСУ вбили окупанти за час перемир'я? Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ.



6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових – бійців 36-ї бригади морської піхоти. У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині.



Офіційно за час перемир'я в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Щоправда, неофіційно кількість жертв є набагато більшою. 24 канал повідомляв про близько 20 загиблих.