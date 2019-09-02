Молодой украинский боец погиб на Донбассе: фото

Украина в очередной раз понесла невосполнимую потерю на Донбассе. Ночью 2 сентября погиб 24-летний военный Андрей Проценко.

Украинский защитник погиб во время вражеского обстрела на Мариупольском направлении. Он служил в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Волонтер Елена Верлан-Кульшенко добавила, что погибший военный был родом из села Бохоники Винницкой области. 30 сентября боец должен праздновать 25-й день рождения.

В 4 утра по дороге на пост возле Водяного получил тяжелое ранение в шею. Умер на руках у медиков в 5 утра. Дома остались родители и сестра Марина,

– пишет волонтер.

Парень начал служить в военной части А 4610 еще в 2014 году.

Андрей – второй погибший украинский военный с начала сентября. 1 сентября в больнице Днепра умер сержант Александр Грицаюк. Он получил смертельные ранения 25 августа под Марьинкой. Тогда боевики также обстреляли украинские позиции.

Сколько бойцов ВСУ убили оккупанты за время перемирия?Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установили его вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения. Украинская сторона постоянно соблюдает этих условий, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ.



6 августа во время одной из таких атак был смертельно ранены четверо украинских военных – бойцы 36-й бригады морской пехоты. В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине.



Официально за время перемирия в зоне проведения ОС погибли 8 украинских военных и 17 получили ранения. Правда, неофициально количество жертв намного больше. 24 канал сообщал об около 20 погибших.