Кровавое "перемирие": кто погиб на Донбассе в августе – имена, фото, что про них известно

Так называемое "перемирие" на Донбассе началось 21 июля. И в соответствии с его условиями, как украинские солдаты, так и боевики должны обоюдно прекратить вести огонь из всех видов вооружения. Однако для оккупантов правила не писаны, и в течение августа Украина потеряла по меньшей мере 8 героев-защитников. Правда, еще 5 воинов, погибших на Донбассе, официально считают "небоевыми потерями".

Боевые потери

Александр Шарко, 36 отдельная бригада морской пехоты, 30 лет

Погиб утром 6 августа, когда группа бойцов с 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады проводила инженерные работы по оборудованию позиций опорника неподалеку от Павлополя в Донецкой области. Около 10:20 оккупанты обстреляли украинских воинов. Впоследствии стало известно, что стреляли боевики из РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет) с использованием 82-миллиметровой мины, прикрученной к реактивному двигателю гранаты. Кроме Александра, от минно-взрывных травм погибли еще трое морпехов.

Обратите внимание! Они отдали жизнь за Украину: какими на самом деле были погибшие возле Павлополя морпехи

Родился Александр Шарко 20 октября 1988 года в семье военного в селе Савинка на Черниговщине. Первые годы жизни прожил в Иркутской области, куда семья переехала на время службы отца. После распада СССР семья Шарко вернулась в Козелецкий район, пишет "Обозреватель".

Начал Александр службу в Вооруженных силах в 2017 году после того, как подписал контракт. Служил в должности помощника гранатометчика.

Похоронили героя на малой родине в селе Олбин Козелецкого района. Остались у него родители. 23 августа, согласно указу президента, старшего матроса Александра Шарко наградили посмертно орденом "За мужество" III степени.

Владислав Рак, 36 отдельная бригада морской пехоты, 20 лет

Также является одним из погибших под Павлополем морпехов 1-го отдельного батальона 36-й бригады. Родился 28 декабря 1998 года в поселке Козелец Черниговской области. Окончил строительный техникум. Когда достиг 18-летия, поступил на военную службу по контракту. Служил в должности гранатометчика десантно-штурмовой роты.

Похоронили Владислав в его родном Козельце. У героя остались родители, сестра и брат. 23 августа президент Украины наградил его посмертно орденом "За мужество" III степени.

Сергей Шандра, 36 отдельная бригада морской пехоты, 24 года

Еще один погибший под Павлополем морпех. Родился 30 марта 1995 года в селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Учился в Хмельницком профлицее сферы услуг. Когда закончил учебу, пошел работал трактористом-механизатором у местного фермера.

На срочную военную службу Сергея призвали в ноябре 2018 года. После 3 месяцев в армии он решил подписать контракт с ВСУ. Служил старшим стрелком десантно-штурмовой роты.

Похоронили героя в родном селе. У него осталась мать (отец умер год назад) и сестра. 23 августа, в соответствии с президентским указом, посмертно получил орден "За мужество" III степени.

Василий Курдов, 36 отдельная бригада морской пехоты, 20 лет

Четвертый погибший под Павлополем морпех. Родился 14 мая 1999 года в селе Анновка Братского района Николаевской области. Увлекался спортом. Играл в футбол.

На военную службу по контракту вступил в апреле 2018 года. Служил матросом десантно-штурмовой роты 1 ОБМП 36 ОБрМП.

Похоронен Василий в Ганновцы. У героя остались родители и два младших брата. 23 августа указом президента Украины его посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Очередная потеря, на этот раз сентябрьская! Молодой украинский боец ​​погиб на Донбассе: фото

Роман Романенко (позывной "Бич"), отряд спецназначения "Азов", 25 лет

Родился 21 января 1994 года в Днепре. С конца 2015 года служил снайпером и до последнего времени был командиром одного из снайперских отделений. Выполнял задания на Мариупольском направлении. С февраля 2019 года Роман воевал на Светлодарской дуге.

Погиб 10 августа в районе поселка Новолуганское в результате подрыва на фугасе. Его тело украинские воины сумели забрать не сразу, поскольку боевики со стороны оккупированного села Лозовое постоянно обстреливали украинцев. А потом оккупанты забрали тело погибшего воина на свою территорию. Лишь 13 августа "Азов" получил тело павшего воина. Произошло это после длительных переговоров относительно обмена. Правда, боевики отказались забирать останки одного из своих наемников, которого бросили умирать возле поселка Зайцево в полосе ответственности "Азова".

Романа сослуживцы характеризуют как талантливого снайпера. Отмечают, что он был награжден большим количеством медалей. Был настоящей душой компании, любил путешествовать, интересовался фотографией, занимался боксом и был страстным фанатом ФК "Днепр".

Похоронили его в Днепре. 23 августа, согласно указу президента Украины Роман Романенко посмертно получил орден "За мужество" III степени.

Василий Евстигнеев, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев, 38 лет

Родился 6 декабря 1980 года в селе Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. На фронт попал в 2014 году. Был командиром отделения.

Погиб в результате обстрела боевиков в ночь с 14 на 15 августа. Тогда оккупанты в районе хутора Вольный Попаснянского района Луганской атаковали с применением станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела Василий Евстигнеев получил осколочное ранение в грудь. К сожалению, оно оказалось несовместимым с жизнью и воин умер.

Похоронили Василия в его родном селе. У него остались жена и две дочери.

Тихон Курбатов (позывной "Тихий"), отдельный штурмовой батальон "Айдар" 53 отдельной механизированной бригады, 25 лет

Родился 3 мая 1993 года в Северодонецке Луганской области. На срочную службу его призвали в 2013 году, а когда началась война на Донбассе, он подписал контракт с Вооруженными силами. Сначала служил в составе 72 отдельной механизированной бригады, а в 2017-м он перевелся в "Айдар".

Погиб 25 августа под Горловкой в ​​районе поселка Шумы в результате обстрела из пулемета со стороны российских оккупационных войск. Военнослужащий умер во время эвакуации.

Сослуживцы его вспоминают, как замечательного человека, воина, гражданина.

Смелый, честный, прямой ... Без преувеличения внимателен к товарищам, к подчиненным, обязательный, организованный, мотивирующий, он обладал огромным авторитетом и уважением в батальоне,

– говорят военные.

Похоронили Тихона в его родном Северодонецке. У героя остались родители и сестра. В мае 2019-го Тихона Курбатова пятый президент Петр Порошенко наградил медалью "За воинскую службу Украине".

Сергей Савинов (позывной "Сава"), 36 отдельная бригада морской пехоты

Родился в селе Марьевка Баштанского района Николаевской области. Был в звании младшего сержанта. Единственный сын у матери.

Погиб утром 30 августа вблизи населенного пункта Водяное от пули снайпера. Огонь велся со стороны оккупированного села Ужовка.

В бригаде говорят, что Сергей всегда заботился о близких, друзях и просто знакомых. Ни разу не отказал в помощи. В частности, недавно его племянница перенесла тяжелую операцию, стоившую больших денег, и Сергей был первым, кто отдавал все до последнего чтобы спасти малютку.

Помню его светлую улыбку. Как бы ни было ему плохо, он всегда улыбался и говорил, что все хорошо,

– вспоминает павшего воина его знакомая.

Похоронили героя 1 сентября в его родном селе. У него остались мать и сестра. Если хотите и имеете возможность помочь семье погибшего материально, номер карточки сестры Сергея (Валентина Савинова) – 5168757396191399.

Важно! В больнице Днепра умер украинский воин: что о нем известно

Небоевые потери

Дмитрий Дашковец, 95 отдельная механизированная бригада, 35 лет

Родился в 1983 году. Был жителем поселка городского типа Мирополь на Житомирщине. В свое время в составе миротворческого контингента проходил службу в Ираке. Был в звании сержанта, командир взвода.

9 августа в районе поселка Широкино Донецкой области получил крайне тяжелое пулевое ранение в голову. Основная версия следствия – неосторожное обращение с оружием. В итоге его немедленно эвакуировали в Днепр.

Уже в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова впал в состояние комы и перенес три остановки сердца. Умер 12 августа во этом же медучреждении.

Константин Гаврик, 74 отдельный разведывательный батальон, 40 лет

Родился в 1978 году в городе Токмак на Запорожье. Сержант, был командиром отделения.

Погиб 15 августа около 2 часов ночи на наблюдательном посту возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. Причина смерти – несовместимые с жизнью ранения.

Сначала была информация, что военнослужащий погиб в результате вражеского обстрела позиций ВСУ. Однако впоследствии в штабе Объединенных сил заявили, что гибель бойца не связана с выполнением боевой задачи.

Алексей Попко, 74 отдельный разведывательный батальон, 33 года

Родился 10 июля 1986 года в Днепре. Погиб в ночь на 15 августа на наблюдательном посту возле поселка Пески.

Александр Колбун, 20 лет

Житель села Волчицк Маневицкого района на Волыни. Служил в одном из подразделений ВСУ. Погиб в зоне Операции Объединенных сил в ночь с 14 на 15 августа.

Какая на данный момент ситуация в зоне ОС: Самые горячие точки Донбасса за минувшие сутки

Виталий Собко, 35 отдельная бригада морской пехоты, 20 лет

Родился 27 марта 1999 года в селе Нападовка Лановецкого района на Тернопольщине. Окончил школу в 2014 году, а уже в августе 2017 года вступил в ряды ВСУ. Был матросом и одновременно гранатометчиком пехотного взвода.

Умер 25 августа вследствие несовместимого с жизнью ранения. Сначала была информация, что он попал под вражеский обстрел, а затем в штабе заявили, что гибель Виталия Собко не связана с выполнением боевых задач.