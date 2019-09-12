На Донбассе поймали боевика, который минировал и взрывал мосты – фото

На Донбассе правоохранители задержали боевика так называемой "ЛНР", который минировал и взрывал мосты и автодороги на территории, подконтрольной Украине. Задержанный 51-летний мужчина также стоял на блокпостах и строил фортификационные сооружения для обороны сепаратистов.

Боевик входил в состав так называемого бандформирования "Полтинник". С 2014 года он находился в розыске.

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По версии полиции, мужчина "жил" в лесу. У него изъяли стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен Второй Мировой войны.



Пойманный полицейскими боевик

Силовики задержали боевика в тот момент, когда он вышел из леса и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон. Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на город Соледар, мосты в Лисичанске. Заминировал и взорвал Томашевский мост , расположенный между городами Лисичанск и Рубежное.

Когда восстановили Томашевский мост?​В мае 2014 года боевики так называемой "Армии Юго-Востока" взорвали стратегический автомобильный мост "Томашевский", который проходит через реку Северский Донец между городами Рубежное и Лисичанск Луганской области. Тогда в районе Новодружеска длился многочасовой бой между боевиками и украинскими военными. Томашевский мост официально отремонтировали и восстановили в 2017 году.



Турчинов открывает отремонтированный Томашевский мост / СНБО