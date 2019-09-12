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      Двое молодых военных трагически погибли на Донбассе: известны имена героев, фото

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      Погибшие Александр Линчевский и Николай Обуховский
      Погибшие Александр Линчевский и Николай Обуховский / Коллаж 24 канала

      За прошедшие сутки оккупанты 18 раз обстреляли позиции ООС, в результате чего 2 военных погибли, а еще один получил тяжелое ранение. Погибли морские пехотинцы Николай Обуховский и Александр Линчевский.

      Военно-морские силы ВСУ в фейсбуке выразили соболезнования родным и близким погибших. Обстрел произошел 11 сентября около 23:00.

       Кстати: На Донбассе поймали боевика, который минировал и взрывал мосты – фото

      Александру Линчевскому был всего лишь 21 год. Воин родом из Шнолянщины, что на Черкасщине. Украинский военный погиб от пули снайпера во время выполнения боевых задач вблизи Волновахи.

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      Александр Линчевский/ Фото с фейсбука 1-го отдельного батальона морской пехоты

      Линчевский был военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты. Воин зарекомендовал себя как человек, который не боится выполнять поставленные задачи, всегда знал что делать и как правильно это сделать. Он относительно недавно на службе, но уже пользовался авторитетом среди своих братьев по оружию.

      Всегда хотел учиться и совершенствовать себя в военном деле. Он служил срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет на выполнение задач в ООС, подписал контракт и не сомневаясь, поехал со своими побратимами,
      – вспоминают в батальоне.

      Вместе с Линчевским также погиб прапорщик Николай Обуховский. У него осталась маленькая дочь и жена.

      війна на донбасі загиблі воїни герої оос
      Николай Обуховский/ Фото с фейсбука 1-го отдельного батальона морской пехоты

      В батальоне припоминают, что Николай был опытным воином, на войне с самого ее начала.

      Вышел из Дебальцево и продолжил службу. Имел большую любовь к небу и опыт в парашютной делу. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом,
      – отметили в батальоне морской пехоты.

      Украинского военного, который получил тяжелое ранение, спасают в больнице Днепра. Он также получил снайперское ранение. Пуля вошла под левым глазом и вышла через височную кость, разломав кости черепа на своем пути.

      Тем временем: Волонтеры установили флаги на могилах погибших бойцов АТО, а их сняли: фото до и после

      Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса/ 24 канал

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Вооруженные силы Украины Украина – Россия Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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