Зустріч лідерів "нормандської четвірки" у Парижі відклали через Росію

Переговори у Нормандському форматі не відбудуться найближчим часом через те, що Росія нібито не може взяти в них участь. Натомість у Кремлі пропонують зустрітися наступного місяця.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" зазначив, що

за його словами, Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня.

Важливо: Про що домовлятиметься Зеленський під час зустрічі "нормандської четвірки" – головне

На жаль, російська сторона не змогла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо новий час. Я думаю, місцем залишиться Париж,

– сказав Пристайко.

Про можливе проведення зустрічі саме у вересні говорив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, українська сторона наполягала саме на цьому.

РФ же повідомляла, що на зустріч у вересні шансів немає. У Кремлі зазначили, що реальнішим терміном проведення переговорів у Нормандському форматі є жовтень.

Водночас другий президент України, учасник переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма не має оптимізму щодо майбутньої зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Він каже: "головне – витримати один проти трьох"

Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.