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      Хочуть особливого статусу Донбасу: Росія звинувачує Україну у зриві домовленостей

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      Росія звинувачує Україну у зриві домовленостей "нормандської четвірки"
      Росія звинувачує Україну у зриві домовленостей "нормандської четвірки" / РИА "Новости"

      У Росії обурені тим, що Україна не підписала формулу Штайнмаєра на засіданні Тристоронньої контактної групи. Там стверджують, що таким чином українська сторона "зірвала виконання домовленостей радників країн нормандської четвірки".

      Цей документ нібито узгодили політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" на засіданні 11 вересня, стверджує представник Росії у ТГК Борис Гризлов.

      Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

      Він також стверджує, що таким чином Україна "відмовилися погодити порядок правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу".

      Тим самим Київ зірвав і прийняття рішення про розведення сил в Петровському і Золотому, оскільки питання безпеки повинні бути синхронізовані з політичними питаннями. Тобто обидва питання повинні були вирішуватися одночасно, під час одного засідання,
      – уточнив Гризлов.

      Представник Росії також переконує, що українська сторона "поставила під загрозу" саміт "нормандської четвірки".

      У Кремлі раніше пропонували перенести дату переговорів у нормандському форматі і провести їх наступного місяця – у жовтні. Натомість Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня.

      Насправді ж Україна готова реалізувати так звану "формулу Штайнмаєра" щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов:

      • Повне припинення вогню на Донбасі;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      • розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      • забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

      Окім того, Київ підтвердив, що готовий до розведення військ в районі ще двох населених пунктів. Однак Росія заблокувала дату.

      Коротко про формулу Штайнмаєра

      Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

      Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      • Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      • відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      • реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      окуповані території Донбасу
      Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Пристайко: Україна погодилась на формулу Штайнмайєра – що це означає
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      Теги: Мінські домовленості Новини України Новини політики Нормандський формат Україна – Росія Новини Росії Мінськ
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