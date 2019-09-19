Російська версія формули Штайнмаєра: що про неї відомо

Документ, оприлюднений російським виданням "Коммерсант" передбачає імплементацію формули Штайнмаєра в українське законодавство.

Згідно з опублікованим документом, закон про особливий статус набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО, які призначені і проведені у відповідності з конституцією України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах.

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У документі також йдеться, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Якщо ОБСЄ визнає вибори такими, що відповідають демократичним стандартам, закон почне діяти на постійній основі.



Формула Штайнмаєра в російській редакції / фото Коммерсант

Раніше, в Росії обурились тим, що Україна не підписала формулу Штайнмаєра на засіданні Тристоронньої контактної групи. Там стверджують, що таким чином українська сторона "зірвала виконання домовленостей радників країн нормандської четвірки". Цей документ нібито узгодили політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" на засіданні 11 вересня, заявив представник Росії Борис Гризлов.

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За яких умов Україна готова погодитися на реалізацію формули Штайнмаєра

– повне припинення вогню на Донбасі;

– забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

– виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;

– розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;

– забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

– встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачені українським, міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Окім того, Київ підтвердив, що готовий до розведення військ в районі ще двох населених пунктів. Однак Росія заблокувала дату.

Що каже про місцеві вибори на Донбасі влада України?

Глава МЗС Вадим Пристайко напередодні заявив про проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. За його словами, влада хотіла б одночасно провести вибори по всій країні, включно з територіями Сходу, що тимчасово не є підконтрольними Україні.

Втім, зробити зараз це не вдасться. Тим часом, Президент Володимир Зеленський переконаний, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

Що відомо про формулу Штайнмаєра Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, Мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї.



Штайнмаєр запропонував наступну модель:

– Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

– відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

– реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.



Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

У Кремлі пропонували перенести дату переговорів у нормандському форматі і провести їх наступного місяця – у жовтні. Натомість Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня.