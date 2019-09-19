Формула Штайнмайера по Донбассу: в Кремле обозначили собственное видение нынешней ситуации

В Кремле считают, что так называемая формула Штайнмайера по Донбассу должна быть принята без каких-либо условий. Кроме того, Россия обвинила Украину в том, что та изменила свою позицию, а это, со своей стороны, "не укладывается в рамки действующих и подтвержденных договоренностей".

Как заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, в Кремле считают, что формула Штайнмайера не была ничем обусловлена, пишет УНИАН.

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По его убеждению, выдвижение условий – это новая позиция Украины для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой.

Кроме того, он назвал позицию Украины относительно формулы Штайнмайера "новым явлением", но не смог дать ответ на вопрос, как это повлияет на перспективы дальнейшего развития ситуации. В то же время он отметил, что сейчас "украинская сторона изменила свою позицию", и это "не укладывается в рамки действующих и подтвержденных договоренностей".

"Безусловно, работу надо продолжать, но насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций, мы пока не можем сказать. В условиях постоянно меняющихся или эпизодически меняющихся. В любом случае, это не способствует быстрому продвижению", – говорит Песков.

На вопрос, связывает ли Кремль проведение встречи лидеров стран нормандского формата и согласования формулы Штайнмайера, пресс-секретарь российского президента отметил, что встреча глав государств "нормандской четверки" "должна быть результативной".

"Для того, чтобы она была результативной, сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые ранее принимали. Все согласились с формулой Штайнмайера, и любые условия одновременно параллельно никто не выдвигал", – констатировал Песков.

Накануне министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина дала согласие на формулу Штайнмайера, что касается урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса. Также он добавил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала следует создать соответствующие условия, в частности, гарантии безопасности.

Впоследствии во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Украина обнародовала условия для выполнения этой формулы. Говорится о:

полное прекращение огня на Донбассе;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники;

выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;

обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, что предусмотрено украинским, международным законодательством и минскими соглашениями.

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Также официальный Киев подтвердил, что готов к разведению войск в районе еще двух населенных пунктов – Золотого и Петровского, взамен российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения. Кроме того, Кремль обвинил Украину в "срыве выполнения договоренностей советников стран "нормандской четверки" и здесь заявили, что Украина "отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса".