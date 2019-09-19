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      Формула Штайнмаєра щодо Донбасу: у Кремлі окреслили власне бачення нинішньої ситуації

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      Дмитро Пєсков
      Дмитро Пєсков / "Версія"

      У Кремлі вважають, що так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу має бути ухвалено без будь-яких умов. Крім того, Росія звинуватила Україну в тому, що та змінила свою позицію, а це, зі свого боку, "не вкладається у межі чинних і підтверджених домовленостей".

      Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, у Кремлі вважають, що формулу Штайнмаєра не було нічим обумовлено, пише УНІАН.

      Зверніть увагу! Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

      На його переконання, висунення умов – це нова позиція України для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою.

      Крім того, він назвав позицію України щодо формули Штайнмаєра "новим явищем", але не зміг дати відповідь на питання, як це вплине на перспективи подальшого розвитку ситуації. Водночас він зазначив, що зараз "українська сторона змінила свою позицію", і це "не вкладається у межі чинних і підтверджених домовленостей".

      "Безумовно, роботу треба продовжувати, але наскільки робота може тривати в умовах мінливих позицій, ми наразі не можемо сказати. В умовах постійно мінливих або епізодично мінливих. У будь-якому разі, це не сприяє швидкому просуванню", – каже Пєсков.

      На питання, чи пов'язує Кремль проведення зустрічі лідерів країн нормандського формату та узгодження формули Штайнмаєра, прес-секретар російського президента зауважив, що зустріч очільників держав "нормандської четвірки" "повинна бути результативною".

      "Для того, щоб вона була результативною, спочатку потрібно провести ревізію та підтвердити ті домовленості, які раніше ухвалювали. Всі погодилися з формулою Штайнмаєра, і будь-які умови водночас паралельно ніхто не висував", – констатував Пєсков.

      Напередодні міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна дала згоду на формулу Штайнмаєра, що стосується врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. Також він додав, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку слід створити відповідні умови, зокрема, гарантії безпеки.

      Згодом під час засдіання Тристоронньої контактної групи у Мінську України оприлюднила умови задля виконання цієї формули. Мовиться про:

      • повне припинення вогню на Донбасі;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і техніки;
      • розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення на Сході;
      • забезпечення на окупованих територіях роботи української ЦВК, політпартій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
      • встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, що передбачено українським, міжнародним законодавством та мінськими угодами.

      Цікаво! Російська версія формули Штайнмаєра: що про неї відомо

      Також офіційний Київ підтвердив, що є готовим до розведення військ в районі ще двох населених пунктів – Золотого та Петрівського, натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Крім того, Кремль звинуватив Україну у "зриві виконання домовленостей радників країн "нормандської четвірки" та тут заявивли, що Україна "відмовилися погодити порядок правового та фактичного закріплення особливого статусу Донбасу".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандський формат Формула Штайнмаєра
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