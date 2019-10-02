Зеленский не будет решать судьбу Донбасса – оккупанты отреагировали на формулу Штайнмайера

Так называемые главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласование формулы Штайнмайера означает, что "народ Донбасса будет сам определять свою судьбу".

Пасечник и Пушилин в совместном заявлении отметили, что будут продолжать переговоры в Минске, "чтобы наконец прийти к полному самоуправлению и самоопределению", пишут сепаратистские СМИ.

Кратко: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

Главари оккупантов призвали Президента Украины Владимира Зеленского "не диктовать Донбассу свои условия".

Когда он (Зеленский – ред. 24 канал) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит,

– отметили они.

Пророссийские главари считают, что "народ Донбасса" должен сам решать, на каком языке говорить, какой будет экономика региона и каким образом будет формироваться судебная система.

"Мы сами будем решать, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", – считают так называемые главари "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Зеленский заявлял, что украинская власть обязательно должна получить контроль над границей для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

1 октября Украина подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В России и Германии уже одобрили согласование документа. Текст формулы – здесь.

Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.

Кстати: Оккупанты начали свою перепись населения Донбасса

Что такое формула Штайнмайера?Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:



– На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.



– Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.