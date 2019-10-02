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      В Германии отреагировали на согласование формулы Штайнмайера

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      В Германии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
      В Германии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера / censor.net.ua

      Украина 1 октября подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В Германии поприветствовали согласование документа.

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что конструктивная атмосфера в Трехсторонний контактной группе в Минске привела к такому долгожданному прогрессу, говорится на сайте МИД Германии.

      Объясняем: Украина согласилась на формулу Штайнмайера: что это значит и что будет дальше

      Это открывает двери для саммита лидеров «нормандской четверки» и других этапов реализации Минских соглашений,
      – заявил министр.

      Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции была запланирована на 16 сентября, но в Кремле перенесли встречу. Дата пока неизвестна, но все президенты утверждают, что встреча для урегулирования войны на Донбассе состоится в ближайшие недели.

      Кстати, в МИД России также положительно оценили согласования формулы.

      Что такое формула Штайнмайера?
      Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:

      – На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

      Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет. Кроме того, впоследствии парламент вместе с обществом разработает новый закон об особом статусе Донбасса, он может содержать положения формулы Штайнмайера.

      Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.

      Читайте также: Как на подписание формулы Штайнмайера реагируют политики и соцсети 

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Луганска Новости Донецка
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