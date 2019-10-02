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      У Німеччині відреагували на узгодження формули Штайнмаєра

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      У Німеччині прокоментували узгодження формули Штайнмаєра
      У Німеччині прокоментували узгодження формули Штайнмаєра / censor.net.ua

      Україна 1 жовтня підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У Німеччині привітали узгодження документа.

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську призвела до такого довгоочікуваного прогресу, йдеться на сайті МЗС Німеччини.

      Пояснюємо: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

      Це відкриває двері для саміту лідерів «нормандської четвірки» й інших етапів реалізації Мінських угод,
      – заявив міністр.

      Зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції була запланована на 16 вересня, але у Кремлі перенесли зустріч. Дата наразі невідома, але усі президенти стверджують, що зустріч для врегулювання війни на Донбасі відбудеться у найближчі тижні.

      До речі, у МЗС Росії також позитивно оцінили узгодження формули.

      Що таке формула Штайнмаєра?Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу Штайнмаєра. Володимир Зеленський описав суть документа так:

      – На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

      – Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде. Окрім того, згодом парламент разом із суспільством розробить новий закон про особливий статус Донбасу, він міститиме положення формули Штайнмаєра.

      Тим часом, у містах України вночі відбулися акції проесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.

      Читайте також: Як на підписання формули Штайнмаєра реагують політики і соцмережі

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      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська
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