Як на підписання формули Штайнмаєра реагують політики і соцмережі

Дізнавшись про підписання формули Штайнмаєра, партія "Голос" зажадала провести закрите засідання парламенту, на якому президент Володимир Зеленський повинен пояснити, який документ було підписано в Мінську і на які поступки готовий піти глава держави.

А в "Європейській Солідарності" переконані, що погодившись на так звану формулу Штайнмаєра, Україна зріклася власної дорожньої карти виконання мінських угод.

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1 жовтня російські ЗМІ повідомили, що в Мінську Україна підписала формулу Штайнмаєра. А, коли у Зеленського попросили підтвердити чи спростувати цю інформацію, він лише сказав: "Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що погоджуємо текст формули Штайнмаєра". У свою чергу спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік пояснив, що Україна закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом.

В чому полягає суть формули Штайнмаєра? 1 жовтня на брифінгу Зеленський пояснив, що згідно з формулою, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться за умови, коли в ОРДЛО пройдуть місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент також заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.