Как на подписание формулы Штайнмайера реагируют политики и соцсети

Узнав о подписании формулы Штайнмайера, партия "Голос" потребовала провести закрытое заседание парламента, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить, какой документ был подписан в Минске и на какие уступки готов пойти глава государства.

А в "Европейской Солидарности" уверены, что согласившись на так называемую формулу Штайнмайера, Украина отреклась от собственной дорожной карты исполнения минских соглашений.

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1 октября российские СМИ сообщили, что в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера. А, когда у Зеленского попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию, он лишь сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст формулы Штайнмайера". В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик пояснил, что Украина закрепила формулу Штайнмайера письмами, а не единым документом.

В чем заключается суть формулы Штайнмайера? 1 октября на брифинге Зеленский пояснил, что согласно формуле, на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.



Это произойдет при условии, когда в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент также заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.