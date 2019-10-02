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      У Росії прокоментували підписання формули Штайнмаєра

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      У Росії схвалили формулу Штайнмаєра
      У Росії схвалили формулу Штайнмаєра / Getty images

      1 жовтня Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У МЗС Росії позитивно оцінили узгодження формули.

      Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сподівається, що узгодження формули Штайнмаєра дасть поштовх реалізації Мінських домовленостей.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: повний текст документа

      Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому,
      – написала вона.

      Представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік повідомляв, що розведення сил і засобів у Золотому і Петровському на Донбасі заплановано на 7 жовтня.

      Формула Штайнмаєра – що буде далі?

      Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу ШтайнмаєраВолодимир Зеленський описав суть документа так:

      • На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
      • Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Окрім того, згодом парламент разом із суспільством розробить новий закон про особливий статус Донбасу, він міститиме положення формули Штайнмаєра.

      Більше тут: Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

      Тим часом, у містах України вночі відбулися акції проесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Новини політики Формула Штайнмаєра Новини Росії Законодавство
      Джерело: 24 канал
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