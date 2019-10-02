У Росії прокоментували підписання формули Штайнмаєра

1 жовтня Українська делегація підписала формулу Штайнмайєра під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. У МЗС Росії позитивно оцінили узгодження формули.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сподівається, що узгодження формули Штайнмаєра дасть поштовх реалізації Мінських домовленостей.

Важливо: Формула Штайнмаєра: повний текст документа

Позитивно оцінюємо узгодження сьогодні Контактною групою в Мінську механізму введення особливого статусу Донбасу і розведення сил і засобів в Петровському і Золотому,

– написала вона.

Представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік повідомляв, що розведення сил і засобів у Золотому і Петровському на Донбасі заплановано на 7 жовтня.

Формула Штайнмаєра – що буде далі?

Леонід Кучма 1 жовтня підписав формулу Штайнмаєра. Володимир Зеленський описав суть документа так:

На постійній основі починає діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.

Це відбувається за умови, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

Окрім того, згодом парламент разом із суспільством розробить новий закон про особливий статус Донбасу, він міститиме положення формули Штайнмаєра.

Більше тут: Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

Тим часом, у містах України вночі відбулися акції проесту із гаслом "Ні капітуляції". Мітингувальники вважають погодження тексту формули Штайнмаєра поступками перед Росією. Акції були у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі.