В России прокомментировали подписание формулы Штайнмайера

1 октября Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В МИД России положительно оценили согласование формулы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что согласование формулы Штайнмайера даст толчок реализации Минских договоренностей.

Важно: Формула Штайнмайера: полный текст документа

Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом,

– написала она.

Представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдік сообщал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе запланированы на 7 октября.

Формула Штайнмайера – что будет дальше?

Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:

На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.

Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

Кроме того, впоследствии парламент вместе с обществом разработает новый закон об особом статусе Донбасса, он может содержать положения формулы Штайнмайера.

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Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.