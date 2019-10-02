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      В России прокомментировали подписание формулы Штайнмайера

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      В России одобрили формулу Штайнмайера
      В России одобрили формулу Штайнмайера / Getty images

      1 октября Украинская делегация подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. В МИД России положительно оценили согласование формулы.

      Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что согласование формулы Штайнмайера даст толчок реализации Минских договоренностей.

      Важно: Формула Штайнмайера: полный текст документа

      Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом,
      – написала она.

      Представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдік сообщал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе запланированы на 7 октября.

      Формула Штайнмайера – что будет дальше?

      Леонид Кучма 1 октября подписал формулу Штайнмайера. Владимир Зеленский описал суть документа так:

      • На постоянной основе начинает действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
      • Это происходит при условии, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Кроме того, впоследствии парламент вместе с обществом разработает новый закон об особом статусе Донбасса, он может содержать положения формулы Штайнмайера.

       Больше здесь: О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему про нее вспомнили

      Тем временем в городах Украины ночью состоялись акции протеста с лозунгом "Нет капитуляции". Митингующие считают согласование текста формулы Штайнмайера уступками перед Россией. Акции были в Киеве, Львове, Харькове и Мариуполе.

       

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      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины Новости России Формула Штайнмайера Новости политики Законодательство
      Источник: 24 канал
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