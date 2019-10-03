Поправки Зеленского в Избирательный кодекс будут рассматривать 90 дней

Верховная Рада приняла выделить три месяца профильному комитету на работу с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского по исправлению Избирательного кодекса. Ранее Зеленский ветировал этот законопроект, принятый еще предыдущей Радой и подписанный Парубием.

Комитет по вопросам организации государственной власти просил Раду дать 90 дней на тщательное рассмотрение Избирательного кодекса. 270 депутатов проголосовали "за" такое решение 3 октября во время пленарного заседания Рады.

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Депутат из "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Алина Загоруйко объяснила: "Избирательный кодекс – это очень комплексный документ. Чтобы мы могли качественно его прописать, учесть все предложения президента, мы просим Раду продлить срок рассмотрения".

Напомним, 17 сентября президент Зеленский вернул в ВР Избирательный кодекс Украины со своими предложениями.

Что такое Избирательный кодекс и как его хотят изменить?Избирательный кодекс содержит законодательство о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.



Новый кодекс меняет систему избрания нардепов с 2023 года. Главные изменения: открытые списки с региональными округами (украинцы должны голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата в ней) и отмена мажоритарной системы. Также говорилось о сокращении количества народных избранников Рады с 450 до 300.