Поправки Зеленського до Виборчого кодексу розглядатимуть 90 днів

Верховна Рада ухвалила виділити три місяці профільному комітету на роботу з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського щодо виправлення Виборчого кодексу. Раніше Зеленський ветував цей законопроєкт, ухвалений ще попередньою Радою та підписаний Парубієм.

Комітет з питань організації державної влади просив Раду дати 90 днів на ретельний розгляд Виборчого кодексу. 270 депутатів проголосували "за" таке рішення 3 жовтня під час пленарного засідання Ради.

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Депутат зі "Слуги народу" та заступник голови комітету Аліна Загоруйко пояснила: "Виборчий кодекс – це дуже комплексний документ. Щоб ми могли якісно його прописати, врахувати всі пропозиції президента, ми просимо Раду продовжити термін розгляду".

Нагадаємо, 17 вересня президент Зеленський повернув до ВР Виборчий кодекс України зі своїми пропозиціями.

Що таке Виборчий кодекс та як його хочуть змінити?Виборчий кодекс містить законодавство про вибори президента, народних депутатів і про місцеві вибори.



Новий кодекс змінює систему обрання нардепів із 2023 року. Головні зміни: відкриті списки з регіональними округами (українці мали б голосувати не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній) та скасування мажоритарної системи. Також мовилося про скорочення кількості народних обранців Ради із 450 до 300.