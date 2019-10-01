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      Коли Зеленський представить новий Виборчий кодекс

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      Зеленський поки має 30 днів, щоб внести правки
      Зеленський поки має 30 днів, щоб внести правки / Getty Images

      Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс 13 вересня. Президент має 30 днів, щоб підготувати пропозиції, однак парламент може продовжити цей термін до 90 днів.

      Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку пропонує парламенту продовжити з 30 до 90 днів термін підготовки пропозицій президента України, пише "Інтрефакс-Україна".

      Важливо: Разумков розповів, чому Зеленський ветував Виборчий кодекс

      Відповідно до українського законодавства, спершу повернений президентом закон корегують у головному комітеті. Після цього, парламент має розглянути його позачергово на пленарному засіданні Ради не пізніше, ніж через 30 днів після його повернення з пропозиціями глави держави, якщо парламент не приймав іншого рішення.

      13 вересня президент на 11 сторінках дав 17 пунктів зауважень до Кодексу.

      У тексті пропозиції на сайті ВР зазначено, що Виборчий кодекс, який надійшов на підпис президенту, містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

      До речі: Зеленський ветував закон про підтримку "Пласту"

      Нардепи Ради 8 скликання схвалили прийняття документа ще 11 липня. Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс 27 серпня, але обіцяв зробити це раніше. Далі документ мав підписати Володимир Зеленський, але він його ветував. Виборчий кодекс передбачає вибори нардепів за відкритими списками.

      Що ще передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.

      Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Законодавство Верховна Рада Вето Конституція
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