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      Зеленський ветував закон про підтримку "Пласту"

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      Зеленський ветував закон про держпідтримку "Пласту"
      Зеленський ветував закон про держпідтримку "Пласту" / Getty Images

      Законопроєкт "Про дежавне визнання та підтримку пласту" наразі отримав вето від Володимира Зеленського. Тепер він повернеться до Верховної Ради з правками президента.

      Однак тексту пропонованих главою держави змін наразі немає, про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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      Глава Верховної Ради 8 скликання Андрій Парубій підписав цей закон 19 червня. Нардепи ухвалили його 30 травня.

      Що передбачає цей законопроект?

      Згідно із законопроєктом, "Пласт" мав би отримати державну підтримку. Окрім того, держава офіційно визнає заслуги пластівської організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності і участь в боротьбі за здобуття незалежності України.

      Законопроєкт мав на меті також налагодження зв’язків між "Пластом" та владою на різних рівнях. Водночас втручання органів місцевого самоврядування у діяльність орагнізації не допускається. 

      В Україні діє 137 осередків цієї організації. Через російську агресію в Україні загинуло 5 пластунів. Більшість українців світової діаспори виховувалась у "Пласті".

      Що таке "Пласт"?

      Неполітична і позаконфесійна молодіжна організація, яка займається всебічним вихованням та самовихованням молоді, формуванням їх як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот. 

      Пласт
      "Пласт"/ Джерело: zaxid.net

      Пласт
      Табір "Пласту"/ Дежрело:plast.org.ua

      "Пласт" з'явився у 1911 році. однак днем його засування вважають 12 квітня 1912 року. Саме тоді у Львові вихованці одного з засновників "Пласту", Олександра Тисовського, вперше склали Пластову Присягу.


      Пластуни/Джерело: zaxid.net

      Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола. Тепер осередки "Пласту" є у 23 областях України, вони об’єднують 8 тисяч пластунів різного віку – від наймолодших 6-річних до найстарших пластунів-сеньйорів, які допомагають у виховній праці.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Пласт Верховна Рада Законодавство Вето Новини політики
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