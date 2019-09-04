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      Зеленский ветировал закон о поддержке "Пласта"

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      Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта"
      Зеленский ветировал закон о господдержке "Пласта" / Getty Images

      Законопроект "О государственном признании и поддержке Пласта" ветирован Владимиром Зеленским. Теперь он вернется в Верховную Раду с правками президента.

      Однако текста предлагаемых главой государства изменений пока нет, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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      Глава Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал этот закон 19 июня. Нардепы приняли его 30 мая.

      Что предусматривает этот законопроект?

      Согласно законопроекту, "Пласт" должен получить государственную поддержку. Кроме того, государство официально признает заслуги пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за обретение независимости Украины.

      Законопроект ставил своей целью также налаживание связей между "Пластом" и властью на разных уровнях. В то же время вмешательство органов местного самоуправления в деятельность орагнизации не допускается.

      В Украине действует 137 ячеек этой организации.Из-за российской агрессии в отношении Украины погибло 5 пластунов. Большинство украинский мировой диаспоры воспитывалось в "Пласте".

      Что такое "Пласт"?

      Неполитическая и внеконфессиональных молодежная организация, которая занимается всесторонним воспитанием и самовоспитанием молодежи, формированием их как сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества.

      Пласт
      "Пласт"/ Источник: zaxid.net

      Пласт
      Лагерь "Пласта"/ Источник:plast.org.ua

      "Пласт" появился в 1911 году. однако днем его основания считают 12 апреля 1912 года. Именно тогда во Львове воспитанники одного из основателей "Пласта", Александра Тисовского, впервые дали Пластовскую Присягу.


      Пластуны/Источник: zaxid.net

      Учредителями организации были Александр Тысовский, Петр Франко и Иван Чмола. Теперь ячейки "Пласта" у 23 областях Украины, они объединяют 8000 пластунов разного возраста – от самых молодых 6-летних до старейших пластунов-сеньоров, которые помогают в воспитательной работы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Верховная Рада Законодательство Президент Украины Вето Пласт
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