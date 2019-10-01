Когда Зеленский представит новый Избирательный кодекс

Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс 13 сентября. У президента есть 30 дней, чтобы подготовить предложения, однако парламент может продлить этот срок до 90 дней.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития предлагает парламенту продлить с 30 до 90 дней срок подготовки предложений президента Украины, пишет "Интрефакс-Украина".

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Согласно украинскому законодательству, сначала возвращенный президентом закон корректируют в главном комитете. После этого, парламент должен рассмотреть его вне очереди на пленарном заседании Рады не позднее, чем через 30 дней после его возвращения с предложениями главы государства, если парламент не принимал другого решения.

13 сентября президент на 11 страницах предоставил 17 пунктов замечаний в Кодекс.

В тексте предложения на сайте ВР указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

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Нардепы Рады 8 созыва одобрили принятие документа еще 11 июля. Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс 27 августа, но обещал сделать это раньше. Далее документ должен подписать Владимир Зеленский, но он его ветировал. Избирательный кодекс предусматривает выборы нардепов по открытым спискам.

Что еще предусматривает новый Избирательный кодекс?

Он меняет систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. Отныне украинцы будут голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата в ней. Ранее Раду избирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и в мажоритарных округах.



Теперь выбирать парламент по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене будет только 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет записать порядковый номер партии и кандидата из нее.