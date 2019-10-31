Богдан про команду: Ми ще не перейшли в наступ, розкачуємося

Робота команди Володимира Зеленського лише набирає обертів і вже є великі результати. Новим людям у політиці треба дати час "на розкачку".

За пів року вдалось запровадити значні зміни, про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українська правда".

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Так Богдан прокоментував зауваження журналіста про те, що теперішня опозиція не вступила в активну фазу дій і не перейшла в наступ.

Що значить – вони не перейшли в наступ? Це ще ми не перейшли в наступ. Ми просто розкачуємося… Не треба думати, що ми такі беззубі, молоді, неосвічені, не розуміємо,

– зауважив він.

Як приклад Богдан навів певні заяви політологів та експертів про Зеленського відразу після його обрання.

"Неофіт, лялька Коломойського, клоун, так? Через пів року ніхто не буде пам'ятати, що такий був. Він нічого не зможе – керувати, зробити..." Де ці всі політичні експерти", – сказав він.

"Дайте час, вони розкачаються"

Керівник Офісу Президента зазначив, що "за пів року перезавантажили абсолютно все".

І так – кожен з них. Коли ми говоримо: цей недосвідчений, цей не має сміливості. Дайте час, вони розкачаються, у них буде все,

– додав Богдан.

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Він також додав, що не боїться "якогось там публічного, замовленого чи щирого осуду". Богдана також не лякає те, що його "притягнуть до якоїсь відповідальності".