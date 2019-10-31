Богдан о команде: Мы еще не перешли в наступление, раскачиваемся

Работа команды Владимира Зеленского только набирает обороты, и уже есть большие результаты. Новым людям в политике надо дать время "на раскачку".

За полгода удалось внедрить значительные изменения, об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинская правда".

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Так Богдан прокомментировал замечание журналиста о том, что нынешняя оппозиция не вступила в активную фазу действий и не перешла в наступление.

Что значит – они не перешли в наступление? Это еще мы не перешли в наступление. Мы просто раскачиваемся... Не надо думать, что мы такие беззубые, молодые, необразованные, не понимаем,

– отметил он.

В качестве примера Богдан привел определенные заявления политологов и экспертов о Зеленском сразу после его избрания.

"Неофит, кукла Коломойского, клоун, так? Через полгода никто не будет помнить, что такой был. Он ничего не сможет – управлять, сделать...Где эти все политические эксперты?", – сказал он.

"Дайте время, они раскачаются"

Руководитель Офиса Президента отметил, что "за полгода перезагрузили абсолютно все".

И так – каждый из них. Когда мы говорим: этот неопытный, этот не имеет смелости. Дайте время, они раскачаются, у них будет все,

– добавил Богдан.

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Он также добавил, что не боится "какого-то публичного, заказного или искреннего осуждения". Богдана также не пугает то, что его "привлекут к какой-то ответственности".