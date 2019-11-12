Богдан вызвал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за голосования

Глава Офиса Президента Андрей Богдан вызвал к себе в кабинет депутатов от фракции "Слуга Народа". Они должны были объяснить, почему не поддерживали законопроекты.

На встрече также присутствовали председатель Совета Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко. Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Антон Поляков, пишет LB.

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Вопрос таких "вызовов" со стороны Богдана впоследствии обсуждался на заседании фракции и с главой государства Владимиром Зеленским.

Меня лично вызвал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос поднимал на фракции. Говорил об этом президенту: "Почему руководитель Офиса Президента может вызвать в кавычках?

– сказал Поляков.

Нардеп отметил, что такие переговоры происходили также и с другими членами фракции.

"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финансовых расследований), против законов относительно ФЛП, относительно кешбека Такое было", – пояснил он.

Политик отмечает, что объяснял свою позицию им на встрече.

Это не допрос, – Арахамия

Со своей стороны, председатель фракции Дивид Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи. Он подчеркнул: "Это – не допрос, а беседа, чтобы объяснить свою позицию".

Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как неотложные, и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния,

– прокомментировал это председатель фракции.

Арахамия отметил, что своя позиция у Полякова есть – и он ее объяснил.

Конфликты во фракции из-за некоторых голосования нардепов – не новость. Недавно вспыхнул конфликт в финансовом комитете – дошло даже до полиграфа.

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