Богдан вызвал "на ковер" нардепов от "Слуги народа" из-за голосования
Глава Офиса Президента Андрей Богдан вызвал к себе в кабинет депутатов от фракции "Слуга Народа". Они должны были объяснить, почему не поддерживали законопроекты.
На встрече также присутствовали председатель Совета Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко. Об этом рассказал нардеп "Слуги народа" Антон Поляков, пишет LB.
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Вопрос таких "вызовов" со стороны Богдана впоследствии обсуждался на заседании фракции и с главой государства Владимиром Зеленским.
Меня лично вызвал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос поднимал на фракции. Говорил об этом президенту: "Почему руководитель Офиса Президента может вызвать в кавычках?
– сказал Поляков.
Нардеп отметил, что такие переговоры происходили также и с другими членами фракции.
"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финансовых расследований), против законов относительно ФЛП, относительно кешбека Такое было", – пояснил он.
Политик отмечает, что объяснял свою позицию им на встрече.
Это не допрос, – Арахамия
Со своей стороны, председатель фракции Дивид Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи. Он подчеркнул: "Это – не допрос, а беседа, чтобы объяснить свою позицию".
Вы же знаете, у нас есть законопроекты, которые были переданы как неотложные, и по ним у нас были решения фракций. Господин Поляков эти решения фракции игнорирует. Хотелось узнать, почему он игнорирует, есть ли у него собственная позиция или он ангажирован другими группами влияния,
– прокомментировал это председатель фракции.
Арахамия отметил, что своя позиция у Полякова есть – и он ее объяснил.
Конфликты во фракции из-за некоторых голосования нардепов – не новость. Недавно вспыхнул конфликт в финансовом комитете – дошло даже до полиграфа.
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Что известно об истории с полиграфом и "слугами народа"?
- Нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Со временем скандал затих, а депутаты из финансового комитета таки поддержали законопроект 2047-д о ликвидации коррупционной схемы. В итоге члены комитета рекомендовали парламенту принять проект за основу.