Финансовый комитет Рады поддержал законопроект о ликвидации схем в оценке недвижимости

Депутаты из финансового комитета Верховной Рады 31 октября все же поддержали законопроект 2047-д по ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации отчетов об оценке недвижимости. В итоге члены комитета рекомендовали парламенту принять проект за основу.

"Финансовый комитет рекомендовал ВРУ принять в первом чтении законопроект 2047-д в редакции Марьяна Заблоцкого", – написала в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

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"Это доработанный комитетский законопроект. Его зарегистрируют сегодня. Он устраняет и площадки, и монополию оценщиков", – прокомментировала Пидласа решение комитета, пишет Интерфакс-Украина.

Заметим, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на прошлой неделе отказался поддержать этот законопроект ("О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости").

Из-за этого разгорелся скандал, депутатов заподозрили в коррупции – мол, за отклонение этого документа им могли дать взятку в размере примерно 30 тысяч долларов. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил членам комитета пройти проверку на полиграфе.

О какой коррупционной схеме говорится?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде был во фракции "Возрождение", вероятно, связанной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

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