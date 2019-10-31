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      Фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт про ліквідацію схем в оцінці нерухомості

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      Комітет ухвалив рішення щодо проєкту 2047-д
      Комітет ухвалив рішення щодо проєкту 2047-д / Ілюстративне фото (pixabay)

      Депутати із фінансового комітету Верховної Ради 31 жовтня таки підтримали законопроєкт 2047-д щодо ліквідації корупційної схеми в сфері реєстрації звітів про оцінку нерухомості. У підсумку члени комітету рекомендували парламенту прийняти проєкт за основу.

      "Фінансовий комітет рекомендував ВРУ прийняти в першому читанні законопроєкт 2047-д в редакції Мар'яна Заблоцького", – написала у фейсбуці народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

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      Зауважимо, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики минулого тижня відмовився підтримати цей законопроєкт ("Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості"). 

      Через це розгорівся скандал, депутатів запідозрили у корупції – мовляв, за відхилення цього документу їм могли дати хабар у розмірі приблизно 30 тисяч доларів. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть запропонував членам комітету пройти перевірку на поліграфі.

      Про яку корупційну схему мовиться? За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, під час оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді був у фракції "Відродження", ймовірно, пов'язаній з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Законодавство Яценко Антон Володимирович Верховна Рада Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Скандал
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