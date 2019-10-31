Це – суто ідея Арахамії, – Богдан про історію зі "слугами народу" та поліграфом

Перевірити нардепів від "Слуги народу" на поліграфі через історію з 30 тисячами доларів було ідеєю глави цієї парламентської фракції Давида Арахамії. На попередній своїй роботі він теж водив підлеглих на поліграф.

Про це розповів глава Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді".

Читайте також: Разумков про поліграф: Це не шоу

Арахамія дуже полюбляє цю ідею. Я багато раз чув від нього, що в минулому він як менеджер приводив на поліграф якихось працівників і виявляв там, тоді в нього була частина роботи в Міністерстві оборони. Він у це вірить і вважає, що це один зі способів знайти правду,

– розповів він.

Водночас, Богдан зізнався: сам спочатку дуже критично ставився до такого рішення. Втім, коли побачив, яку оцінку проходженню депутатами поліграфа дає суспільство, змінив свою думку.

"Знаєте, можливо, це відповідь. Якщо запитання залишається без відповіді, то воно дає такий осад у відносинах, і цей негатив може в будь-який момент вилізти. Якщо один другого звинувачує в чомусь, пішли на поліграф, дав відповідь на питання – ні, це неправда. І той, хто задавав це питання, отримує відповідь", – додав глава Офісу Президента.

Богдан вважає, поліграф можна задіювати, якщо це дає відповіді на питання "і суспільству, і один одному".

Що відомо про історію з поліграфом та "слугами народу"?

Нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).