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      Разумков про поліграф: Це не шоу

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      Трішки занадто публічно відбувається, – Разумков
      Трішки занадто публічно відбувається, – Разумков / Getty images

      Дмитро Разумков вважає, що навколо скандалу із поліграфом у "Слузі народу" занадто багато уваги. Водночас голова ВР сподівається, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться.

      Якщо ж такий факт доведуть, то "повинно бути покарання", про це Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV.

      Думка: Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу" – версія експерта

      Він наголосив, що "повинні працювати правоохоронні органи, повинні працювати антикорупційні органи". Так, якщо факт підкупу підтвердиться, то "матеріали будуть передані в суд, то суд повинен вирішити – винна людина чи не винна".

      На це не повинен впливати Разумков, Смаглюк (нардепка Ольга Василевська- Смаглюк), Дубинський, Гетьманцев, Арахамія, Корнієнко (нардепи з фракції "Слуга народу") чи хтось інший,
      – додав він.

      Водночас Разумков додав, що "нарешті є можливість створити умови, щоб "суд не оглядався на те, від якої фракції та з ким пов’язана та чи інша особистість".

      Глава Верховної Ради при цьому вважає, що проходження поліграфу "трішки занадто публічно відбувається".

      "Це все ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж", – сказав Разумков.

      Разумков не бачить підстав стверджувати, що фракція "Слуга народу" розвалюється.

      Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті. Сьогодні в ній 252 особи. У такій великій фракції завжди будуть дискусії,
      – зазначив глава Ради. 

      Однією із таких дискусій спікер вважає ситуацію із проходженням поліграфа.

      САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів  у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

      Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?

      • Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
      • 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
      • Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
      • Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

      Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Верховна Рада "Слуг народу" перевірять на поліграфі Слуга народу Розслідування
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