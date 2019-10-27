Разумков про поліграф: Це не шоу

Дмитро Разумков вважає, що навколо скандалу із поліграфом у "Слузі народу" занадто багато уваги. Водночас голова ВР сподівається, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться.

Якщо ж такий факт доведуть, то "повинно бути покарання", про це Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV.

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Він наголосив, що "повинні працювати правоохоронні органи, повинні працювати антикорупційні органи". Так, якщо факт підкупу підтвердиться, то "матеріали будуть передані в суд, то суд повинен вирішити – винна людина чи не винна".

На це не повинен впливати Разумков, Смаглюк (нардепка Ольга Василевська- Смаглюк), Дубинський, Гетьманцев, Арахамія, Корнієнко (нардепи з фракції "Слуга народу") чи хтось інший,

– додав він.

Водночас Разумков додав, що "нарешті є можливість створити умови, щоб "суд не оглядався на те, від якої фракції та з ким пов’язана та чи інша особистість".

Глава Верховної Ради при цьому вважає, що проходження поліграфу "трішки занадто публічно відбувається".

"Це все ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж", – сказав Разумков.

Разумков не бачить підстав стверджувати, що фракція "Слуга народу" розвалюється.

Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті. Сьогодні в ній 252 особи. У такій великій фракції завжди будуть дискусії,

– зазначив глава Ради.

Однією із таких дискусій спікер вважає ситуацію із проходженням поліграфа.

САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.

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Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).