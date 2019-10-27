Разумков про поліграф: Це не шоу
Дмитро Разумков вважає, що навколо скандалу із поліграфом у "Слузі народу" занадто багато уваги. Водночас голова ВР сподівається, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться.
Якщо ж такий факт доведуть, то "повинно бути покарання", про це Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV.
Думка: Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу" – версія експерта
Він наголосив, що "повинні працювати правоохоронні органи, повинні працювати антикорупційні органи". Так, якщо факт підкупу підтвердиться, то "матеріали будуть передані в суд, то суд повинен вирішити – винна людина чи не винна".
На це не повинен впливати Разумков, Смаглюк (нардепка Ольга Василевська- Смаглюк), Дубинський, Гетьманцев, Арахамія, Корнієнко (нардепи з фракції "Слуга народу") чи хтось інший,
– додав він.
Водночас Разумков додав, що "нарешті є можливість створити умови, щоб "суд не оглядався на те, від якої фракції та з ким пов’язана та чи інша особистість".
Глава Верховної Ради при цьому вважає, що проходження поліграфу "трішки занадто публічно відбувається".
"Це все ж не шоу. Це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів, якщо є такий фактаж", – сказав Разумков.
Разумков не бачить підстав стверджувати, що фракція "Слуга народу" розвалюється.
Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті. Сьогодні в ній 252 особи. У такій великій фракції завжди будуть дискусії,
– зазначив глава Ради.
Однією із таких дискусій спікер вважає ситуацію із проходженням поліграфа.
САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради.
Ймовірна корупція серед "слуг народу": що треба знати?
- Ці хабарі нардепи могли брати за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
- 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
Що за корупційна схема?За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам. За ними стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).