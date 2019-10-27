Разумков о полиграфе: это не шоу

Дмитрий Разумков считает, что вокруг скандала с полиграфом в "Слуге народа" слишком много внимания. В то же время председатель ВР надеется, что информация о якобы подкупе депутатов не подтвердится.

Если же такой факт докажут, то "должно быть наказание", об этом Разумков сказал в эфире телеканала ICTV.

Мнение: Чем завершится скандал во фракции "Слуга народа" – версия эксперта

Он отметил, что "должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы". Так, если факт подкупа подтвердится, то материалы будут переданы в суд, и суд должен решить – виновен человек или не виновен".

На это не должен влиять Разумков, Смаглюк (нардеп Ольга Василевская-Смаглюк), Дубинский, Гетманцев, Арахамия, Корниенко (нардепы из фракции "Слуга народа") или кто-то другой,

– добавил он.

Вместе с тем Разумков добавил ,что "наконец есть возможность создать условия ,чтобы суд не осматривался на то, от какой фракции и с кем связана та или иная личность".

Глава Верховной Рады при этом считает, что прохождение полиграфа "немножко слишком публично происходит".

"Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж", – сказал Разумков.

Разумков не видит оснований утверждать, что фракция "Слуга народа" разваливается.

Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте. Сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии,

– отметил глава Рады.

Одной из таких дискуссий спикер считает ситуацию с прохождением полиграфа.

САП открыла дело возможном о взяточничестве “слуг народа” в Верховной Раде в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

Вероятная коррупция среди "слуг народа": что нужно знать?

Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Что за коррупционная схема?

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные екснардепи Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).