18:29
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Роздумував про вбивство свідка: нове звинувачення САП проти скандального Микитася

      35
      Максим Микитась
      Максим Микитась / Центр Протидії Корупції

      У Спеціальній антикорупційній прокуратурі заявили, що колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась "розмірковував" над вбивством учасників справи про розкрадання майна Нацгвардії.

      В рамках цієї справи Микитася підозрюють у розкраданні і привласненні майна Національної гвардії України на суму майже 82 мільйонів гривень. Про це стало відомо в ході засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду.

      До теми: Про аферу з майном Нацгвардії: суд призначив заставу екснардепу Микитасю у 5 500 000 гривень

      Апеляційна палата розглядає скаргу прокурорів САП через занадто м'який запобіжний захід для Микитася. При встановленій шкоді на суму 82 мільйонів гривень ексдепутату призначили заставу лише в розмірі 5,5 мільйона гривень.


      Сам Микитась назвав слова прокурора "повною нісенітницею" / фото ЦПК

      Спочатку на засіданні адвокат Микитася просив закрити засідання через нібито "прослушку". Також захисник наголосив, що вони спеціально їздили в аеропорт "Бориспіль" перевіряти електронний браслет. За його словами, він не спрацьовує навіть, коли людина сидить у літаку, тому у ньому немає сенсу.

      Коротко про Микитася та в чому його підозрюють

      Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

      Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

      2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.

      У НАБУ підрахували суму збитків у 81 мільйон 635 тисяч 448 гривень.

      Слідство у справі триває з грудня 2017 року.

      blog_ava
      Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
      сьогодні
      5405
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Корупція Новини політики Антикорупційний суд Нацгвардія САП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      сьогодні , 17:05 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      Реанімаційний пакет реформ 2031
      Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      сьогодні , 16:40 Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?
      Світлана Попова 1043
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сьогодні , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 714
      Кабмін змінив норму для отримання субсидії
      сьогодні , 15:37 Кабмін змінив норму для отримання субсидії
      Андрій Шляхтін 1998
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сьогодні , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 3265
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук