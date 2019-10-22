Роздумував про вбивство свідка: нове звинувачення САП проти скандального Микитася

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі заявили, що колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась "розмірковував" над вбивством учасників справи про розкрадання майна Нацгвардії.

В рамках цієї справи Микитася підозрюють у розкраданні і привласненні майна Національної гвардії України на суму майже 82 мільйонів гривень. Про це стало відомо в ході засідання Апеляційної палати Антикорупційного суду.

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Апеляційна палата розглядає скаргу прокурорів САП через занадто м'який запобіжний захід для Микитася. При встановленій шкоді на суму 82 мільйонів гривень ексдепутату призначили заставу лише в розмірі 5,5 мільйона гривень.



Сам Микитась назвав слова прокурора "повною нісенітницею" / фото ЦПК

Спочатку на засіданні адвокат Микитася просив закрити засідання через нібито "прослушку". Також захисник наголосив, що вони спеціально їздили в аеропорт "Бориспіль" перевіряти електронний браслет. За його словами, він не спрацьовує навіть, коли людина сидить у літаку, тому у ньому немає сенсу.

Адвокат Микитася каже, що його підзахисний їздив в аеропорт Бориспіль перевіряти браслет. Правда адвокат забув, що без паспорта нікуди не випускають‍♀️#справаМикитася pic.twitter.com/svlLPNvTSK — ЦПК (@Shabunin) October 22, 2019

Коротко про Микитася та в чому його підозрюють

Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.

У НАБУ підрахували суму збитків у 81 мільйон 635 тисяч 448 гривень.

Слідство у справі триває з грудня 2017 року.