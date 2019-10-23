10:11
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Интимные слухи о Гончаруке. Панибратство в команде Зеленского
      Вєсті.UA
      19:53, 22 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Раздумывал об убийстве свидетеля: новое обвинение САП против скандального Микитася

      98 Читати новину українською
      Максим Микитась
      Максим Микитась / Центр Протидії Корупції

      В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.

      В рамках этого дела Микитася подозревают в хищении и присвоении имущества Национальной гвардии Украины на сумму почти 82 миллионов гривен. Об этом стало известно в ходе заседания Апелляционной палаты Антикоррупционного суда.

      К теме: Об афере с имуществом Нацгвардии: суд назначил залог экс-нардепу Микитасю в 5 500 000 гривен

      Апелляционная палата рассматривает жалобу прокуроров САП из-за слишком мягкой меры пресечения для Микитася. При установленном ущербе на сумму 82 миллионов гривен экс-депутату назначили залог лишь в размере 5,5 миллиона гривен.


      Сам Микитась назвал слова прокурора "полной чушью" / фото ГПК

      Сначала на заседании адвокат Микитася просил закрыть заседание из-за якобы "прослушки". Также защитник отметил, что они специально ездили в аэропорт "Борисполь" проверять электронный браслет. По его словам, он не срабатывает даже, когда человек сидит в самолете, поэтому в нем нет смысла.

      Коротко о Микитасе и в чем его подозревают

      Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

      Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

      2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Экс-нардеп, считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. Таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.

      В НАБУ подсчитали сумму ущерба в 81 миллион 635 тысяч 448 гривен.

      Следствие по делу длится с декабря 2017 года.

      blog_ava
      Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 22 октября
      сегодня
      4191
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики САП Антикоррупционный суд Нацгвардія Коррупция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що читають відомі українці
      сегодня , 10:00 Що читають відомі українці
      Під обкладинкою 76
      Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      сегодня , 08:40 Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      Ярослав Гришин 225
      Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      сегодня , 08:00 Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"
      Ірина Кошанська 510
      Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      сегодня , 05:40 Виктор "Сенсей" Дегтярев погиб от взрыва на Пушкинской в Киеве: что о нем известно
      Василь Денисюк 1465
      Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
      сегодня , 01:45 Я обиделся на Украину, – Милованов объяснил, почему не интересовался судьбой государства
      Аліса Юрченко 701
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук