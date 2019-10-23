Раздумывал об убийстве свидетеля: новое обвинение САП против скандального Микитася

В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.

В рамках этого дела Микитася подозревают в хищении и присвоении имущества Национальной гвардии Украины на сумму почти 82 миллионов гривен. Об этом стало известно в ходе заседания Апелляционной палаты Антикоррупционного суда.

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Апелляционная палата рассматривает жалобу прокуроров САП из-за слишком мягкой меры пресечения для Микитася. При установленном ущербе на сумму 82 миллионов гривен экс-депутату назначили залог лишь в размере 5,5 миллиона гривен.



Сам Микитась назвал слова прокурора "полной чушью" / фото ГПК

Сначала на заседании адвокат Микитася просил закрыть заседание из-за якобы "прослушки". Также защитник отметил, что они специально ездили в аэропорт "Борисполь" проверять электронный браслет. По его словам, он не срабатывает даже, когда человек сидит в самолете, поэтому в нем нет смысла.

Адвокат Микитася каже, що його підзахисний їздив в аеропорт Бориспіль перевіряти браслет. Правда адвокат забув, що без паспорта нікуди не випускають‍♀️#справаМикитася pic.twitter.com/svlLPNvTSK — ЦПК (@Shabunin) October 22, 2019

Коротко о Микитасе и в чем его подозревают

Максим Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков, с июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

Депутатом стал в 2016 году, победил в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. В 2019 баллотировался в Верховную Раду там же, однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову.

2 октября 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен. Экс-нардеп, считает следствие, использовал подконтрольные строительные компании и действовал в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии, гендиректором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами. Таким образом организовал коррупционную схему и завладел недвижимостью Нацгвардии.

В НАБУ подсчитали сумму ущерба в 81 миллион 635 тысяч 448 гривен.

Следствие по делу длится с декабря 2017 года.