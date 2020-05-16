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Это не быстрый процесс, – Разумков о возвращении и реинтеграции Крыма

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Разумков рассказал, как Украина должна возвращать Крым
Дмитрий Разумков / Getty images

Процесс возвращения и реинтеграции оккупированного Россией Крыма не будет быстрым. Для этого надо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины.

Так считает спикер парламента Дмитрий Разумков. О своем видении политики возвращения полуострова он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и так же мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями: и Донбасса и Крыма,
– заметил Разумков.

Глава Верховной Рады добавил, что в течение нескольких лет этот процесс отодвинули на второй план.

Методы по возврату Крыма, по мнению Разумкова, должны оставаться прежними.

Речь идет о:

  • Международном давлении на Россию;
  • Международной позиции по отстаиванию полуострова;
  • Экономических мерах.

"В первую очередь – это развитие Украины, потому что люди хотят жить там, где лучше", – добавил Дмитрий Разумков.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Оккупированные территории Дмитрий Разумков Новости Крыма Аннексия Крыма Верховная Рада Новости Украины Новости политики
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