Это не быстрый процесс, – Разумков о возвращении и реинтеграции Крыма

Процесс возвращения и реинтеграции оккупированного Россией Крыма не будет быстрым. Для этого надо использовать такие методы, как международное давление и экономический рост Украины.

Так считает спикер парламента Дмитрий Разумков. О своем видении политики возвращения полуострова он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески прорабатывать его на разных уровнях и так же мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями: и Донбасса и Крыма,

– заметил Разумков.

Глава Верховной Рады добавил, что в течение нескольких лет этот процесс отодвинули на второй план.

Методы по возврату Крыма, по мнению Разумкова, должны оставаться прежними.

Речь идет о:

Международном давлении на Россию;

Международной позиции по отстаиванию полуострова;

Экономических мерах.

"В первую очередь – это развитие Украины, потому что люди хотят жить там, где лучше", – добавил Дмитрий Разумков.