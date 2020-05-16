Це не швидкий процес, – Разумков про повернення та реінтеграцію Криму
Процес повернення та реінтеграції окупованого Росією Криму не буде швидким. Задля цього треба використовувати такі методи, як міжнародний тиск і економічне зростання України.
Так вважає спікер парламенту Дмитро Разумков. Про своє бачення політики повернення півострова він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
До теми Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому
Ми не повинні знімати це питання з порядку денного, всіляко пропрацьовувати його на різних рівнях і так само ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями: і Донбасу і Криму,
– зауважив Разумков.
Голова Верховної Ради додав, що протягом декількох років цей процес відсунули на другий план.
Методи з повернення Криму, на думку Разумкова, мають залишатися тими самими.
Йдеться про:
- Міжнародний тиск на Росію;
- Міжнародну позицію щодо відстоювання півострова;
- Економічні заходи.
"Першочергово – це розвиток України, бо люди хочуть жити там, де краще", – додав Дмитро Разумков.