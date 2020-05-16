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Це не швидкий процес, – Разумков про повернення та реінтеграцію Криму

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Дмитро РазумковРазумков розповів, як Україна має повертати Крим
Дмитро Разумков / Getty images

Процес повернення та реінтеграції окупованого Росією Криму не буде швидким. Задля цього треба використовувати такі методи, як міжнародний тиск і економічне зростання України.

Так вважає спікер парламенту Дмитро Разумков. Про своє бачення політики повернення півострова він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

До теми Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому

Ми не повинні знімати це питання з порядку денного, всіляко пропрацьовувати його на різних рівнях і так само ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями: і Донбасу і Криму,
– зауважив Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що протягом декількох років цей процес відсунули на другий план.

Методи з повернення Криму, на думку Разумкова, мають залишатися тими самими.

Йдеться про:

  • Міжнародний тиск на Росію;
  • Міжнародну позицію щодо відстоювання півострова;
  • Економічні заходи.

"Першочергово – це розвиток України, бо люди хочуть жити там, де краще", – додав Дмитро Разумков.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Окуповані території Дмитро Разумков Новини Криму Анексія Криму Верховна Рада Новини політики Новини України
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