Це не швидкий процес, – Разумков про повернення та реінтеграцію Криму

Процес повернення та реінтеграції окупованого Росією Криму не буде швидким. Задля цього треба використовувати такі методи, як міжнародний тиск і економічне зростання України.

Так вважає спікер парламенту Дмитро Разумков. Про своє бачення політики повернення півострова він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

До теми Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому

Ми не повинні знімати це питання з порядку денного, всіляко пропрацьовувати його на різних рівнях і так само ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями: і Донбасу і Криму,

– зауважив Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що протягом декількох років цей процес відсунули на другий план.

Методи з повернення Криму, на думку Разумкова, мають залишатися тими самими.

Йдеться про:

Міжнародний тиск на Росію;

Міжнародну позицію щодо відстоювання півострова;

Економічні заходи.

"Першочергово – це розвиток України, бо люди хочуть жити там, де краще", – додав Дмитро Разумков.