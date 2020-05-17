Рада в четвер розгляне законопроєкт про легалізацію грального бізнесу: там понад 3 тисячі правок

В четвер, 21 травня, запланована сесія Верховної Ради. Одне з питань в порядку денному – законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Інформацію про те, що розгляд цього законопроєкту (Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор) опублікував перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у фейсбук.

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Він же і нагадав, що після першого голосування до законопроєкту подали понад 3 тисячі правок.

"Це десь, при бажанні, біля місяця розгляду в залі по повній процедурі", – відзначив Ярослав Железняк.

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу: коротко

Закон про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор Рада у першому читанні ухвалила ще 16 січня. Після цього до нього подали понад 3 тисячі правок.

Легалізувати гральний бізнес в Україні вирішили після 11 років заборони. Заборонили його в 2009 році, але сама заборона виявилася недосконалою – по всій країні продовжили працювати зали із гральними автоматамипід вивіскою лотерей.

20 грудня 2019 року уряд прямо заборонив займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей. Тоді усією країною прокотилася хвиля закриття нелегальних казино.

У січні 2020 року влада вирішила ухвалити закон, яким гральний бізнес частково легалізують. Зокрема, законопроєкт, проголосований Радою у першому читанні 16 січня, передбачає:

Регулювання роботи казино (у мережі – також), букмекерських пунктів, лотерей.

Створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор, яка видаватиме ліцензії учасникам ринку.

Гроші за ліцензії йтимуть до спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури.

Допустимий вік гравця – з 21 року, вимоги до ідентифікації гравців – посилені.

Зали для азартних ігор дозволятимуть розташовувати виключно в готелях.

Голова комітету ВРУ з питань фінансів та член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт приймуть до кінця 2020 року.