Рада в четверг рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса: там более 3 тысяч правок

В четверг, 21 мая, запланирована сессия Верховной Рады. Один из вопросов на повестке дня – законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Информацию о том, что рассмотрение этого законопроекта (О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр) опубликовал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в фейсбук.

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Он же и напомнил, что после первого голосования законопроекта подали более 3 тысяч правок.

"Это где, при желании, около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре", – отметил Ярослав Железняк.

Законопроект о легализации игорного бизнеса: коротко

Закон о легализации игорного бизнеса и азартных игр Рада в первом чтении приняла еще 16 января. После этого к нему подали более 3 тысяч правок.

Легализовать игорный бизнес в Украине решили после 11 лет запрета. Запретили его в 2009 году, но сам запрет оказался несовершенным – по всей стране продолжили работать залы с игровыми автоматами под вывеской лотерей.

20 декабря 2019 года правительство прямо запретило заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Тогда по всей стране прокатилась волна закрытия нелегальных казино.

В январе 2020 года власть решила принять закон, которым игорный бизнес частично легализуют. В частности, законопроект, проголосованный Радой в первом чтении 16 января, предусматривает:

Регулирование работы казино (в сети – тоже), букмекерских пунктов, лотерей.

Создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

Деньги за лицензии пойдут в специальный Фонд для поддержки медицины, спорта и культуры.

Допустимый возраст игрока – с 21 года, требования к идентификации игроков – усиленные.

Залы для азартных игр позволят располагать исключительно в отелях.

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов и член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что законопроект примут до конца 2020 года.