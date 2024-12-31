Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу. Відповідні кадри оприлюднили у мережі рівно о 00:00.

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Що за відео опублікували у ДПСУ

Прикордонники оприлюднили творче тематичне відео, в якому фіксують момент перетину кордону. Таким чином у ДПСУ першими привітали українців з 2025 роком, до якого залишилося менш як добу.

Офіційно! Державна прикордонна служба України повідомляє: Санта перетнув кордон,

– ідеться у повідомленні.

На кадрах один із прикордонників у маскувальному повідомляє про фіксацію перетину. Інший підтвердив цю інформацію, сказавши "плюс". Атмосфери додають засніжені кадри українських гір.

ДПСУ показали Санту: дивіться відео

Нагадаємо, The Independent повідомляло, що 24 грудня, Санта-Клаус вирушив у навколосвітню подорож, щоб доставити подарунки дітям в усьому світі.

Видання зазначало, що щороку Об'єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту напередодні Різдва в режимі реального часу відстежує рух саней Санти в небі.