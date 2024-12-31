Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. Соответствующие кадры обнародовали в сети ровно в 00:00.

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Что за видео опубликовали в ГПСУ

Пограничники обнародовали творческое тематическое видео, в котором фиксируют момент пересечения границы. Таким образом в ГПСУ первыми поздравили украинцев с 2025 годом, до которого осталось менее суток.

Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу,

– говорится в сообщении.

На кадрах один из пограничников в маскировочном сообщает о фиксации пересечения. Другой подтвердил эту информацию, сказав "плюс". Атмосферы добавляют заснеженные кадры украинских гор.

ГПСУ показали Санту: смотрите видео

Напомним, The Independent сообщало, что 24 декабря, Санта-Клаус отправился в кругосветное путешествие, чтобы доставить подарки детям во всем мире.

Издание отмечало, что ежегодно Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента накануне Рождества в режиме реального времени отслеживает движение саней Санты в небе.