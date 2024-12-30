Стоит отметить, что это будет также и 1042-й день полномасштабной войны России против Украины. Когда и где можно посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Зеленского – читайте в материале 24 Канала.

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Где посмотреть обращение Зеленского в Новый год

Украинские телеканалы будут транслировать новогоднее поздравление президента Зеленского 31 декабря в 23:40.

Обращение украинского главы покажут в эфире Национального телемарафона Единые новости и на каналах, принимающих в нем участие. Также видео будут транслировать в эфире ряд каналов.

Новогоднее обращение президента Украины можно будет увидеть в эфирах:

Суспильного и региональных каналов Суспильного;

1+1 Украина;

2+2;

НТН;

Нового канала;

Эспресо.

Также поздравление президента Зеленского с новым 2025 годом будет транслироваться через официальные аккаунты в социальных сетях:

Ютуб-канал Офиса Президента;

Фейсбук-страница Владимира Зеленского;

Фейсбук-страница Офиса Президента;

Телеграмм Владимира Зеленского

Новогоднее поздравление президента Украины в текстовом варианте можно будет также прочитать на сайте 24 Канала, а саму трансляцию посмотреть на ютубе 24 Канала, а также в телеграм-канале.