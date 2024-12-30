Варто зазначити, що це буде також і 1042-й день повномасштабної війни Росії проти України. Коли та де можна подивитися новорічне звернення президента Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Де подивитися звернення Зеленського у Новий рік
Українські телеканали транслюватимуть новорічне привітання президента Зеленського 31 грудня об 23:40.
Звернення українського глави покажуть в етері Національного телемарафону Єдині новини та на каналах, що беруть у ньому участь. Також відео транслюватимуть в етері низка каналів.
Новорічне звернення президента України можна буде побачити в етерах:
- Суспільного та регіональних каналів Суспільного;
- 1+1 Україна;
- 2+2;
- НТН;
- Нового каналу;
- Еспресо.
Також привітання президента Зеленського з новим 2025 роком буде транслюватися через офіційні акаунти в соціальних мережах:
- Ютуб-канал Офісу Президента;
- Фейсбук-сторінка Володимира Зеленського;
- Фейсбук-сторінка Офісу Президента;
- Телеграм Володимира Зеленського
Новорічне привітання президента України у текстовому варіанті можна буде також прочитати на сайті 24 Каналу, а саму трансляцію подивитися на ютубі 24 Каналу, а також у телеграм-каналі.