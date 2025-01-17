Повідомляє 24 Канал з посиланням на наукового співробітника лондонського аналітичного центру Товариства Генрі Джексона Девіда Кириченка у своїй статті для The Hill. Він зауважив, що бойові дії та внутрішні економічні труднощі можуть спровокувати політичні зміни в Росії.

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Як Курська операція може вплинути на події в Росії

Аналітик зазначає, що російські війська продовжують наступ у Донецькій області, аби здобути якомога більше територій до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Кириченко також вказує, що початок Курської операції в серпні 2024 року викликав чимало сумнівів серед експертів, проте держсекретар США Ентоні Блінкен, який незабаром залишить посаду, визнав, що позиції України в Курській області можуть відіграти ключову роль у майбутніх мирних переговорах.

За словами автора статті, боротьба між Росією та Україною переросла у війну на виснаження. Однак для російського керівництва людські втрати не мають значення, а Владімір Путін вимірює їх у порівнянні із "Великою Вітчизняною". Аналітик припускає, що Кремль готовий пожертвувати ще сотнями тисяч або навіть мільйонами солдатів заради досягнення своїх цілей в Україні.

Крім того, автор статті наголошує, що Росія може зіткнутися з серйозними та раптовими потрясіннями, якщо її збройні сили зазнають значних невдач на фронті.

Постійний тиск на полі бою в поєднанні зі зростаючим внутрішнім невдоволенням може прокласти шлях до несподіваної події "чорний лебідь",

– пише Кириченко.

Якою була мета Курської операції

Розпочавши наступ у Курській області, Україна поставила під сумнів існування червоних ліній, нав'язаних адміністрацією чинного президента США Джо Байдена та західними союзниками щодо ударів по території Росії.

Однак наступ в Курській області змінив наратив, а віра в українську перемогу значно підвищилася. Аналітик зазначає, що, згідно з опитуваннями, вперше з листопада 2023 року більшість американців почали вважати, що Україна має шанси виграти війну.

Тим часом економічна ситуація в Росії погіршується, а центральний банк намагається стабілізувати рубль. На думку експерта, додаткові санкції можуть завдати нового удару по російській економіці, що відкриває для Дональда Трампа можливість посилити тиск на Кремль.

Ймовірно, новий наступ українських сил у Курській області є стратегічним кроком перед інавгурацією обраного президента США.

Попри ризики цієї військової операції, потенційні політичні вигоди можуть бути значними. Аналітик підкреслює, що нова американська адміністрація має "усі карти на руках", Трамп може розглядати теперішню слабкість Росії як зручний момент для посилення тиску та примусу Кремля до переговорів.

Курська область, частина якої наразі контролюється Україною, може стати ключовим козирем у переговорах із Путіним.