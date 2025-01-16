Про це повідомив президент Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави, передає 24 Канал. Він зауважив, що у росіян там "все не дуже добре".

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Втрати російської армії на Курщині

"У росіян все не так дуже добре раз вони почали затягувати інші країни в цю війну", – сказав Зеленський.

За його словами, усі розвідки світу зможуть підтвердити, що Росія втратила у боях на Курщині 30 – 35 тисяч військових.

Уявіть собі, що ви готові віддати життя 30 тисяч своїх людей заради того, щоби п'ять місяців тиснути на нас, не маючи там результату,

– зауважив президент.

До того ж на Курщині уже є 12 тисяч північнокорейських військових, з яких 4 тисячі уже знищено.

"Безумовно, є й у нас втрати. Безумовно, коли у тебе є поранені вбиті, треба навчати людей і поповнювати. Тому це виклик", – додав Зеленський.