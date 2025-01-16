Об этом сообщил президент Зеленский в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву, передает 24 Канал. Он отметил, что у россияне там "все не так очень хорошо".

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Потери русской армии на Курщине

"У россиян все не так хорошо раз они начали затягивать другие страны в эту войну", – сказал Зеленский.

По его словам, все разведки мира смогут подтвердить, что Россия потеряла в боях на Курщине 30 – 35 тысяч военных.

Представьте себе, что вы готовы отдать жизнь 30 тысячам своих людей ради того, чтобы пять месяцев давить на нас, не имея там результата,

– заметил президент.

К тому же на Курщине уже есть 12 тысяч северокорейских военных, из которых 4 тысячи уже уничтожены.

"Безусловно, есть и у нас потери. Безусловно, когда у тебя есть раненые убитые, надо учить людей и пополнять. Поэтому это вызов", – добавил Зеленский.