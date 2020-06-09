Президент Зеленський пропонує законодавчо закріпити функції інституту першої леді. Про подробиці ініціативи та чим запам’яталися дружини попередніх українських президентів, – в матеріалі 24 каналу.

У дружини президента мають бути обов'язки

За словами президента Зеленського, така ініціатива виникла після одного інциденту. Мовиться про листи підтримки, що Олена Зеленська писала лікарям, які захворіли на коронавірус. Зокрема, розповів глава держави, один зі лікарів відповів: "Що це за листи? Де мої 300 відсотків надбавки?".

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Президент Зеленський хоче узаконити першу леді / Фото ОПУ

На жаль, зауважив Зеленський, цей лікар не міг отримати ці 300 відсотків, бо він не рятував людей від коронавірусу.

У першої леді повинні бути обов’язки. Тоді люди, обираючи президента, розумітимуть. Я, до речі, хочу зараз розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт і на законодавчому рівні закріпити це питання. Тут не потрібне ніяке бюджетне фінансування,

– сказав Володимир Зеленський.

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Інститут неофіційної дипломатії

Титул "перша леді" (First Lady) вперше був використаний у панегірику четвертого президента США Джеймса Медісона, присвяченому його дружині Доллі Медісон. Посада першої леді США не є виборною, її роль офіційно не визначена. Але вона відіграє важливу роль в суспільному житті країни.

У коло обов'язків першої леді входить:

турбота про всі церемонії Білого дому;

перша леді присутня на багатьох офіційних церемоніях і державних заходах, як у супроводі президента, так і самостійно;

у першої леді є свій штат службовців, включаючи громадського секретаря Білого дому, керівника штату працівників, прессекретаря, головного флориста, шеф-кухаря. Офіс першої леді є гілкою виконавчого офісу президента США.



Термін "перша леді" походить зі США / Фото Вікіпедія

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"Неписані" обов'язки першої леді:

вносити посильний внесок у вирішення внутрішніх завдань держави, брати участь у створенні зовнішнього позитивного іміджу президента і держави;

просування жіночої рівноправності, захист прав жінок, людини взагалі.

Ким були дружини президентів України

Антоніна Кравчук

Дружина першого Президента України Леоніда Кравчука – кандидат економічних наук. Працювала доцентом економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після обрання Леоніда Кравчука президентом викладала в Державній академії житлово-комунального господарства.



Антоніна Кравчук не давала інтерв’ю / Фото Вікіпедія

Антоніну Кравчук вважають самою непублічною дружиною президента, яка ніколи не давала інтерв’ю. За словами Леоніда Кравчука, його дружина ніколи не виставляла себе на показ.

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Людмила Кучма

Дружина другого Президента України Леоніда Кучми – Людмила – була публічною особою і мала чималий вплив на свого чоловіка. Людмила Кучма закінчила механічний технікум. Тридцять років пропрацювала інженером у конструкторському бюро виробничого об'єднання "Південне" в Дніпропетровську.

З 1996 року – почесний президент Національного фонду соціального захисту матері та дітей "Україна – дітям".

З 2000 року – голова опікунської Ради Всеукраїнського благодійного Фонду "Надії і добра". Підтримувала параолімпійський рух в Україні.



Людмила Кучма впливала на рішення другого президента / Фото Facebook

У 2003 році взяла участь у першому саміті перших леді країн Центральної та Східної Європи під назвою "Здоров'я жінки. Рак молочної залози", який проходив у Загребі (Хорватія).

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12 травня 2004 року за підтримку талановитої молоді Людмила Кучма отримала почесне звання "Спеціальний Посланець ЮНЕСКО в справі сприяння молодим талантам".

Катерина Ющенко

Катерина Ющенко народилася в Чикаго. Отримала економічну освіту в США. Мала успішну кар'єру в уряді США та приватному бізнесі.

Під час президентства Віктора Ющенка займалася благодійною діяльністю. Катерина Ющенко очолила наглядову раду міжнародного благодійного фонду "Україна 3000". Основним завданням фонду був пошук іноземних та місцевих партнерів для придбання нового устаткування для лікарень, для забезпечення лікарень ліками та персоналом.



Катерина Ющенко опинилася в центрі корупційного скандалу / Фото Facebook

Була ініціатором проєкту "Дитяча лікарня майбутнього", який передбачав будівництво та обладнання лікарень для важкохворих дітей. Проєкт вартістю 600 мільйонів доларів опинився в центрі скандалу. Гроші були виділені, але будівництво так і не розпочалося. Куди зникли гроші – невідомо.

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Людмила Янукович

Людмила Янукович закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-будівельник. У 2002 році очолила Добродійний фонд "Від серця до серця". Після обрання Януковича президентом 2010 році Людмила Янукович проживала у Донецьку і рідко з’являлася на публічних заходах. Вочевидь, через резонансний виступ під час Помаранчевої революції в 2004 році.



Людмила Янукович зрідка з'являлася на публіці / Фото Facebook

Згодом в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Віктор Янукович повідомив, що розлучився з дружиною.

Марина Порошенко

Марина Порошенко закінчила Київський медичний інститут, має ступінь кандидата медичних наук. З перших днів після обрання Петра Порошенка президентом вела активну громадську і благодійну діяльність. Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка. Допомагала воїнам АТО. З 2018 року – голова Українського культурного фонду. Марина Порошенко – найпублічніша і наразі сама стильна перша леді України.



Марина Порошенко – стильна перша леді / Фото соцмереж

Олена Зеленська

Олена Зеленська сценаристка і авторка "95 кварталу". Закінчила Криворізький технічний університет за фахом архітектора. Після обрання Володимира Зеленського президентом займається благодійними і соціальним проєктами.



Олена Зеленська протягом року стала публічною особою / Фото телеканал "Україна"