Узаконить наличие другого паспорта, кроме украинского, хочет Владимир Зеленский. Он подал в Верховную Раду соответствующий законопроект. Министр МИД Дмитрий Кулеба выразился, в каких случаях двойное гражданство не стоит позволять.

Міністр МЗС Дмитро Кулеба виступає за запровадження подвійного громадянства. Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу", пише 24 канал.

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Кулеба наголосив, що його завдання як міністра закордонних справ – знайти рішення проблемі із двома паспортами, зокрема аби представники української діаспори за кордоном почувалися комфортно.

Оскільки нині ситуація докорінно відрізняється від тієї, яка була у 90-их, коли ухвалювалася Конституція, що постановляє одне громадянства.

Давайте дивитися правді в очі. Мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. Водночас, вони хочуть залишатися громадянами України. Мільйони з них допомагали Україні в найважчі хвилини,

– зазначив Кулеба.

Коли варто заборонити подвійне громадянство

На думку Дмитра Кулеби, дозволяти два паспорти не варто у таких випадках:

подвійне громадянство не припустиме для держслужбовців та представників влади ;

; не можна одночасно з українським мати паспорт громадянина Російської Федерації.

Водночас він підкреслив, що наразі це не думка державної влади, а його позиція: "Я хочу наголосити: я не представляю тут позицію держави, коментуючи це. Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу наголосити, що ми в Україні маємо знайти збалансоване рішення для цього, щоб українці, які розсипані зараз по усьому світу, мали можливість не розривати зв'язок із батьківщиною", – підсумував Дмитро Кулеба.

Чи можна громадянам України мати ще один паспорт іншої держави?Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Однак припинити громадянство певної особи може лише Президент України своїм указом.



Тобто автоматично при отриманні паспорта іншої держави паспорт України не анульовується. Однак механізм для прецеденту втратити громадянство України є.